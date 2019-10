Arrivé à Turin cet été après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot doit pour le moment se contenter d’un temps de jeu famélique avec la Juve. Trois apparitions en Serie A - dont deux titularisations - et puis c’est tout, n’ayant pas disputé la moindre minute en Europe. Interrogé par RMC Sport dans l’émission Breaking Sport, son coéquipier et compatriote Blaise Matuidi en a dit un peu plus.

« Adrien, il ne faut pas oublier qu’il sort d’une saison où il n’a pas joué lors de la seconde partie. C’était difficile pour lui l’an dernier, il a fait une bonne préparation où il s’est concentré sur ce qu’il avait à faire. Ce n’est jamais évident lorsqu’on sort d’un championnat qu’on connaît bien pour un qu’on ne connaît pas. Il s’est intégré au groupe et va apporter sa pierre à l’édifice. Il n’a pas joué le nombre de matches qu’il espérait, mais il aura la possibilité d’avoir sa chance pour nous aider à porter l’équipe et nous aider à gagner des titres », a lancé le champion du monde.

