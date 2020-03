Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid, en juillet 2018 et en échange de plus de 100 millions d’euros, Cristiano Ronaldo est (encore) étincelant avec la Juventus du haut de ses 35 ans. Le champion d’Europe 2016 continue d’empiler les buts et fait tomber de nouveaux records. En 32 rencontres toutes compétitions confondues, CR7 a inscrit 25 buts et distribué 4 passes décisives depuis le début de l’exercice 2019-2020.

Et selon les informations de Tuttosport, la Juve espère pouvoir prolonger Cristiano Ronaldo, dont le bail actuel prend fin en 2022 avec les champions d’Italie en titre. La Vieille Dame espère que la volonté de sa superstar de rester dans le Piémont sera plus forte que l’appel de l’argent. S’il touche près de 31M€ par an dans la formation de Maurizio Sarri, nombreux devraient être les clubs à tenter d’attirer le quintuple Ballon d’Or dans leurs rangs dans les mois à venir. S’il venait à prolonger son contrat, Cristiano Ronaldo pourrait alors être lié avec la Juventus jusqu’à ses 39 ans.