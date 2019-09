Titulaire sur l’aile droite de la Juventus la saison dernière, Federico Bernardeschi doit faire face à une grosse concurrence. L’ailier droit de 25 ans n’a disputé que 7 minutes depuis le début de la saison. Toutefois, il n’est pas encore inquiet comme il l’a expliqué à Rai Sport alors qu’il a pris part au rassemblement de la sélection italienne.

« La saison est longue. J’aurai mes chances et je serai prêt quand ils m’appelleront, comme je l’ai toujours fait. Comme je l’ai toujours montré et que je suis calme à ce sujet, je dois dire la vérité. Et évidemment, chaque joueur a l’ambition de jouer les 60 matchs et je suis l’un d’entre eux. C’est normal de jouer et tout le monde veut jouer. »

