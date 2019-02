Les débats seront sans doute déséquilibrés ce soir au Juventus Stadium où la Vieille Dame reçoit Frosinone, l’actuel 19e de Serie A, dans le cadre de la 24e journée de championnat. Large leader, le club du Piémont fera surtout sa dernière répétition générale avant d’affronter l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions mercredi prochain (à suivre en live commenté sur notre site).

Allegri en profite pour faire tourner légèrement son effectif. Ronaldo, Mandzukic et Dybala sont titulaires devant mais Matuidi et Pjanic sont sur le banc. De Sciglio, Can ou encore Bentancur démarrent la rencontre. En face, Frosinone entame la rencontre avec un duo Ciofani-Ciano en attaque.

Les compositions :

Juventus Turin : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio – Khedira, Bentancur, Can - Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Frosinone : Sportiello - Goldaniga, Salamon, Capuano - Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro - Ciofani, Ciano.