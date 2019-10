On ne parlait au départ que d’un simple intérêt, désormais les négociations seraient proches d’un accord. Matías Soulé (16 ans) qui évoluait dans l’équipe des moins de 20 ans du Vélez Sarsfield, a attiré l’attention de clubs comme la Juventus et plus particulièrement de Fabio Paratici, le directeur technique de l’actuel leader de Serie A.

Le club s’est très vite entretenu avec la famille qui n’a pas mis bien longtemps à accepter selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le joueur pourrait donc arriver d’ici à janvier prochain lorsque les dernières formalités administratives auront été résolues. Le milieu offensif argentin possède des qualités qui ne sont pas sans rappeler un certain Ángel Di María, flamboyant avec le Paris Saint-Germain en ce moment.