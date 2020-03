La pandémie de coronavirus touche tous les pays et tous les secteurs d’activité. Le football n’est pas épargné et la Juventus ne dira pas le contraire. En confinement un peu plus tôt que tout le monde suite au test positif au coronavirus de son défenseur Daniele Rugani (Blaise Matuidi a également été contaminé), le club du Piémont s’est vite engagé dans la lutte contre cette maladie comme le rapporte les médias italiens.

La famille du président Andrea Agnelli s’est d’ailleurs montrée très généreuse avec un don de 10 millions d’euros à la protection civile, l’achat de 150 respirateurs et des équipements médico-sanitaires. Un beau geste qui ne sera pas de trop pour lutter contre la propagation du coronavirus et pour aider les malades.