Auteur de débuts poussifs sous les ordres de Maurizio Sarri à la Juventus, Matthijs de Ligt (20 ans) a réussi à redresser la barre par la suite (27 apparitions au total, 2 buts). Il faut dire qu’après avoir vécu un été agité, il avait quitté l’Ajax pour signer en faveur de la Vieille Dame contre 85,5M€. L’international néerlandais (21 sélections) a notamment du palier la grave blessure de Giorgio Chiellini en début d’exercice.

Comme l’été dernier, et malgré son contrat courant jusqu’en juin 2024 avec la Juve, Matthijs de Ligt va vraisemblablement faire l’objet de sollicitations. D’après les informations de Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait coché son nom parmi les potentiels renforts au poste de défenseur central. D’autant plus que Mino Raiola a fait savoir qu’il emmènerait l’un de ses protégés du côté de Santiago Bernabeu cet été, précise le quotidien espagnol. Il n’est toutefois pas certain que le club du Piémont accepte de se séparer de l’un des plus gros espoirs du football à ce poste...