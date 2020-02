L’OL a de quoi redouter la venue de l’octuple champion d’Italie en titre, ce mercredi (21h, à suivre en direct sur le live commenté de Foot Mercato), dans le cadre de leur 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Car si l’effectif est composé de joueurs de haut niveau, la Juventus possède l’un des meilleurs joueurs de la planète dans ses rangs en la personne de Cristiano Ronaldo. Avant de croiser la route des hommes de Rudi Garcia au Groupama Stadium, Leonardo Bonucci a dit tout le bien qu’il pensait de son coéquipier à la Vieille Dame.

« Ce qui fait de lui un joueur extraordinaire, au-delà de la technique qu’il a, c’est la constance. Il ne se laisse jamais le plus infime détail aller contre lui. On rentre de déplacement à 2h du matin et à 3h, il se change et se plonge dans l’eau froide pour récupérer. Il est en permanence dans le souci d’être le meilleur. C’est une machine de guerre. Et tu ne peux qu’admirer et essayer de cueillir deux ou trois choses chez lui qui peuvent te rendre meilleur. Depuis deux ans qu’il est là, je pense que chacun d’entre nous lui a volé quelque chose en l’observant, et a progressé grâce à lui », a lâché le défenseur central italien dans les colonnes de L’Equipe ce mardi. CR7 a marqué à au moins une reprise lors de ses 11 dernières sorties... Une statistique qui a de quoi affoler l’arrière-garde lyonnaise avant le choc face à la Juve.