En février dernier, la Juventus de Turin avait officialisé la venue d’Aaron Ramsey (28 ans). Aujourd’hui, le Gallois a été présenté devant la presse, l’occasion pour lui de donner ses premières impressions.

« Merci à vous tous pour votre présence. Je suis très heureux d’être venu à la Juventus, une des plus grandes équipes du monde. J’ai eu une blessure, mais je fais des progrès en termes de récupération. Je travaille dur pour récupérer le plus rapidement possible. Je ne suis pas loin de faire un entraînement complet, je travaille pour retrouver les autres. Quand j’ai entendu dire que la Juventus me voulait, j’ai tout de suite pensé que la possibilité de jouer pour l’un des clubs les plus importants du monde était un rêve, mais c’est aussi un défi pour moi, même hors du terrain pour adopter une culture et un mode de vie différents. Je sais que ce sera un défi et un défi, mais je suis préparé et je ne peux pas attendre », a avoué celui qui portera le numéro 8.

