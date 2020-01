La Juventus n’a pas fait de détail contre Cagliari ce lundi avec une large victoire 4-0. Matthijs de Ligt était à nouveau sur le banc de touche. L’international néerlandais a encore été préféré par la charnière Bonucci-Demiral montée par Sarri. Le coach italien a d’ailleurs expliqué les raisons de son choix en conférence de presse d’après-match.

« Je suis le premier à être convaincu qu’il deviendra le meilleur défenseur du monde. Il a eu 5 mois difficiles à jouer tous les trois jours, à s’installer dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue, un nouveau championnat. Demiral se porte très bien en ce moment. Il est en forme mentalement et physiquement et je trouve normal d’en profiter. » De Ligt n’a plus participé à une rencontre de Serie A depuis le 15 décembre.