Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas hésité à encenser Blaise Matuidi, confirmant leur intérêt pour le champion du monde et n’écartant pas la possibilité de revenir à la charge cet été. Le contrat du Français à la Juventus expirait, dans l’attente d’une éventuelle prolongation, dès le mois de juin. De quoi en faire une piste très intéressante donc. Mais comme l’a confié l’ancien de l’ASSE et du PSG, un départ pour Lyon n’est pas d’actualité.

« Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties », a lancé le numéro 14 de la Vieille Dame au Figaro. Matuidi ne sera donc pas disponible à prix zéro cet été.