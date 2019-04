Hier soir, Blaise Matuidi et Moise Kean ont vécu une soirée difficile sur le terrain de Cagliari (victoire 2-0 de la Juve), puisqu’ils ont tous les deux été la cible de chants racistes proférés par une partie du public des Rossoblù. Si les déclarations de Bonucci ont beaucoup été relayés, puisqu’il a indiqué que « la faute est partagée à 50-50. Moise n’aurait pas dû faire ça (Kean a célébré son but en écartant les bras et en fixant le virage du stade, ndlr) et le virage n’aurait pas dû réagir comme ça », l’agent de Kean et Matuidi, Mino Raiola, a lui volé au secours de ses protégés.

« Je suis aux côtés de Blaise (Matuidi) et de (Moise) Kean, a déclaré Raiola, dans un communiqué transmis à l’AFP. Le racisme est pour moi synonyme d’ignorance. Personne ne peut et ne devrait le justifier. Je suis fier de mes garçons et je serai avec eux jusqu’au bout. Il faut du courage et de sévères punitions pour qui agit de façon raciste et pour qui justifie le racisme, quelle qu’en soit la manière. Il faut être unis contre le racisme. On ne peut pas être italien et raciste en même temps. »