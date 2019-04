C’est l’affaire qui secoue le monde du football depuis deux jours. Lors d’une rencontre entre la Juventus et Cagliari, Moise Kean et Blaise Matuidi ont été victimes de cris racistes par le public de la Sardegna Arena. Des agissements scandaleux qui font réagir de nombreux acteurs du monde du football. Dernièrement, c’est Pascal Chimbonda qui l’a évoqué lors d’une interview pour le Mirror.

« Aujourd’hui, j’ai 40 ans. Mais ce genre de comportement m’est déjà arrivé à l’âge de 25 ans, et cela continuera à arriver, ça ne changera jamais. Le racisme a toujours été dans le football. Quand je jouais, c’est arrivé en France, et c’est pour ça que je suis parti en Premier League. Tant de choses me sont arrivées. Je n’aime pas en parler. Personne ne fait rien à ce sujet et personne ne fera jamais rien. Si je jouais encore aujourd’hui, je quitterais le terrain », déclarait ainsi Pascal Chimbonda.