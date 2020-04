L’année 2008 aura marqué le début de l’ère des extraterrestres dans le football mondial. Depuis cette année-là, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent la plus haute distinction personnelle dans le monde du ballon rond. La Pulga a remporté le Ballon d’or à six reprises contre cinq pour le Portugais, là où seul Luka Modric a réussi à contester cette hégémonie en 2018. Le dernier à avoir été sacré (en 2007) avant la domination des deux stars n’est autre que le Brésilien Kaka.

Au cours d’une séance de questions/réponses organisée par la FIFA cette semaine, l’ancien milieu offensif de l’AC Milan a été invité à donner sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : « j’ai joué avec Cristiano (entre 2009 et 2013 au Real Madrid, NDLR) et il est vraiment fantastique mais je vais choisir Messi. C’est un génie, un pur talent et la manière dont il joue est incroyable. Cristiano est une machine. Il n’est pas que fort, puissant et rapide. Il est aussi costaud mentalement et veut toujours jouer pour gagner », a lâché Kaka dans des propos relayés par RMC Sport.