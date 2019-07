Le mercato est un sujet qui fait de plus en plus parler. Outre les rumeurs de transferts, les montants des transactions, mais aussi les salaires, grimpent en flèche. Un constat qui ne laisse pas indifférent Karl-Heinz Rummenigge (63 ans), le président du conseil d’administration du Bayern Munich, qui s’est confié dans les colonnes de Bild.

« Le marché a complètement changé. Ce qui m’inquiète, ce ne sont pas seulement les frais liés aux transferts. Le remplacement de 100 ou 120 millions d’euros n’a presque plus rien de spectaculaire. Je suis beaucoup plus préoccupé par l’évolution des salaires, surtout en provenance d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie. Le développement est net ! Vous devez faire attention à ce que la structure salariale ne soit pas déséquilibrée. Les ordres de grandeur sont déjà énormes », explique celui qui est dans l’organigramme du club bavarois depuis 1991. Pour rappel, le Bayern a recruté les Français Lucas Hernández (23 ans) et Benjamin Pavard (23 ans) cet été.

