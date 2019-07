Arrivé cet hiver sous forme de prêt avec option d’achat en provenance de Sassuolo, Kevin-Prince Boateng ne restera pas au Barça. Le joueur vient d’annoncer son départ du club catalan sur ses réseaux sociaux. Son option d’achat n’est donc pas levée comme l’avait pourtant indiqué l’administrateur délégué du club italien, Giovanni Carnevali ce lundi.

« Aujourd’hui se termine l’une des expériences les plus excitantes de ma carrière. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Je remercie mes coéquipiers qui m’ont fait sentir chez moi dès le premier jour, des champions et des gens formidables. Je remercie toute la direction, pour sa disponibilité et qui a toujours été présente » a écrit le Ghanéen de 32 ans. Il aura disputé 5 rencontres avec le Barça.

Acaba aquí una de les experiències més emocionants de la meva carrera. Agraeixo a cada persona que ha fet possible tot això.

Agraeixo als meus companys que m’han fet sentir a casa desde el primer moment, Campions ... https://t.co/0TSKhcelqE#ViscaElBarça #MésQueUnClub pic.twitter.com/UJvgwaTrVC — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) July 2, 2019

