Le match entre l’AC Ajaccio et Le Havre a créé beaucoup de remous dans le football français. Entre décisions arbitrales contestées et incidents extra-sportifs, ce pré-barrage restera dans les annales. Et Vincent Volpe, président du HAC, en gardera des traces. En effet, ce dernier a déclaré avoir été victime d’une agression physique lors du match.

Dans un communiqué publié sur le site de l’ACA, le club corse a décidé de porter plainte à l’encontre de M.Volpe. « Le président Léon Luciani déposera ce matin une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur Vincent Volpe, président du Havre AC pour dénonciation calomnieuse. À cet effet, il produira les vidéos et les témoignages attestant qu’à aucun moment, M. Volpe n’a été victime d’une agression physique. »