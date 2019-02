Alors que les rumeurs les plus folles courent autour d’Ivan Rakitic, annoncé sur le départ l’été prochain et courtisé notamment par Chelsea, Manchester United, Arsenal ou encore l’Inter de Milan, son agent, Arturo Canales, a tenu à faire le point concernant la situation du Croate. Et pour lui il est clair que Rakitic continuera sa carrière au FC Barcelone, où son contrat le lie avec les Catalans jusqu’en 2021. « Si Ivan va quitter l’Espagne cet été ? C’est un scénario impossible », a affirmé Canales, dans des propos rapportés par PassioneInter.

Pour rappel, la clause libératoire du vice-champion du monde 2018 est de 125 M€. Cette saison, Rakitic est indispensable dans l’effectif d’Ernesto Valverde, avec déjà 32 rencontres disputées sous le maillot bleu et grenat.