Les joueurs de l’Ajax Amsterdam suscitent l’intérêt de nombreux clubs et l’on pense que le récent champion des Pays-Bas se retrouvera démuni une fois le mercato venu. Sauf que le club amstellodamois travail déjà à la refonte de son effectif en vue de la saison prochaine. Après avoir enregistré les arrivées du milieu roumain du Standard de Liège Razvan Marin (23 ans, 12,5M€) et du défenseur central d’Heerenven Kik Pierie (18 ans, 5M€), le club de la capitale néerlandaise s’est tourné vers l’Argentine pour trouver sa troisième recrue en vue de la saison prochaine.

Belle surprise du championnat argentin cette saison, le club de Defensa y Justicia, dauphin du Racing Club, a vu deux de ses joueurs être pour la première fois sélectionnés avec l’Argentine, en mars dernier. Lionel Scaloni avait alors appelé le milieu de terrain Domingo Blanco et le défenseur central Lisandro Martinez. C’est ce dernier qui va rejoindre l’Ajax cet été ! Le club basé à Florencia Varela, ville de la province de Buenos Aires, a indiqué dans un communiqué que son défenseur de 21 ans était transféré et qu’il se rendra prochainement aux Pays-Bas pour un examen médical.

Le communiqué du Defensa y Justicia :

« Defensa y Justicia informe qu’elle transférera au club néerlandais de l’Ajax, le dossier du joueur Lisandro Martínez. Lisandro Martínez se rendra prochainement aux Pays-Bas pour un examen médical.

Lisandro Martínez, 21 ans (né le 18 janvier 1998), est arrivé à Defensa y Justicia en août 2017 de Newell´s Old Boys. Il a rapidement gagné le respect et l’admiration de Florencio Varela grâce à sa qualité, sa personnalité et son dévouement. "Licha" a joué 57 matches pour l’institution, marquant 3 buts. Sa performance avec les jaune-vert lui a valu un appel en équipe nationale, avec laquelle il a participé à la tournée de Mars, titulaire lors de la rencontre amicale disputée face au Venezuela à Madrid.

Le transfert permet à l’institution de disposer d’un revenu réel (7M€ selon la presse, ndlr) pour poursuivre le processus de croissance dans lequel elle s’inscrit. Enfin, Defensa y Justicia tient à exprimer sa profonde gratitude à "Licha" pour l’engagement dont il a fait preuve envers l’institution ces dernières années, en comprenant que cette nouvelle étape implique une croissance professionnelle et personnelle importante pour le joueur. »