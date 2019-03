L’Observatoire du football CIES a publié sur son site un classement des équipes européennes ayant la plus grande précision face aux cages. Et si l’on prend en compte 30 ligues européennes, c’est l’Ajax Amsterdam (2e d’Eredivisie) qui arrive en tête de ce classement, avec 50,4 % de précision, mais si l’on ne recense que les cinq plus grands championnats européens (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France), c’est Manchester United (5e de Premier League) qui arrive en tête (48,6 % de précision), et Cagliari (14e de Serie A) qui ferme le classement (28,9 % de précision).

En Ligue 1, c’est sans surprise le Paris Saint-Germain qui truste la première place (45 % de précision), et la lanterne rouge l’En avant de Guingamp qui arrive en dernière position, avec seulement 30,4 % de précision.