En plein milieu d’une demi-finale de Ligue des Champions contre Tottenham, l’Ajax disputait aussi une finale de coupe nationale, face à Willem II. Et les troupes d’Erik ten Hag n’ont eu aucun soucis pour venir à bout de leur rival, l’écrasant sur le score de 4-0 et ajoutant un nouveau trophée dans les vitrines du club.

Daley Blind (38e), Huntelaar à deux reprises (39e, 67e) puis Kristensen (73e) ont inscrit les buts amstellodamois. On notera cependant que très peu de joueurs ont pu être reposés en vue du match retour contre les Spurs ce week-end. L’Ajax est toujours en course pour un triplé.

THE CUP IS OURS ! #wilaja pic.twitter.com/ddgoZcDFkC

— AFC Ajax (@AFCAjax) 5 mai 2019