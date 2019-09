L’AS Saint-Etienne est au bord du gouffre. Sur une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, le club du Forez pointe à la 19e place de Ligue 1 et est également troisième de son groupe de Ligue Europa après sa défaite contre La Gantoise (2-3) la semaine passée. Et en plus des mauvais résultats, les Verts ont perdu plusieurs éléments, dont Stéphane Ruffier.

Blessé à la main gauche, le portier français de 32 ans n’a pas pu participer à la rencontre de mercredi soir face au FC Metz (défaite 1-0). Et au lendemain de cette nouvelle désillusion, l’ASSE a publié un communiqué concernant la blessure du gardien numéro 1 : « Stéphane Ruffier souffre d’une fracture non déplacée de la première phalange de l’auriculaire de la main gauche. La durée de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la fracture et de la douleur. » Le principal concerné pourrait donc encore manque le match face à Nîmes dimanche.

