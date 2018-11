Mercredi soir, la LFP décidait de reporter la rencontre de Coupe de la Ligue entre Nîmes et l’AS Saint-Etienne. Un report occasionné par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans le Gard. Dans un communiqué officiel, le club stéphanois fustige le manque réactivité de la LFP pour officialiser ce report. Pour l’ASSE, l’instance a communiqué sa décision trop tardivement.

« Le club ne conteste pas le bien-fondé de cette décision, compte tenu de l’état du terrain, des conditions climatiques et de la nécessité de préserver l’intégrité physique des joueurs, mais déplore le manque d’anticipation et les tergiversations de la Ligue de Football Professionnel. Alors que le département du Gard avait été placé, dès la veille de la rencontre, en vigilance orange pluie-inondation pour toute la journée d’hier (mercredi) et jusqu’à 22h00. La LFP n’a pas mesuré les conséquences d’une décision tardive et unilatérale, » précise notamment le communiqué des Verts.