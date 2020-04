L’Atalanta réalise, jusqu’ici, un exercice 2019-2020 remarquable, au point qu’une pétition soit lancée pour voir le club de Bergame sacré champion d’Italie. En Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini pointent à la 4e place et possèdent la meilleure attaque du championnat, avec 70 buts inscrits en 25 rencontres. En Ligue des Champions, la Dea avait étalé toute sa force offensive en éliminant Valence juste avant que la saison soit suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

S’il n’y a plus de football, cela n’empêche pas les dirigeants de penser à l’avenir. Ainsi, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Dea s’intéresse à Ibrahima Sissoko (22 ans, Strasbourg, fin de contrat en 2022), Youssouf Fofana (21 ans, AS Monaco, contrat expirant en 2024) et Ibrahim Sangaré (22 ans, Toulouse, contrat courant jusqu’en 2021) pour renforcer leur entrejeu la saison prochaine. Si l’Atalanta souhaite piller la Ligue 1, il lui faudra sortir le chéquier.