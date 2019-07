Vendredi soir, l’Atlético de Madrid effectuait une sacrée mise au point via un communiqué officiel concernant le cas Antoine Griezmann. L’attaquant français des Colchoneros qui a annoncé à sa direction son désir de quitter Madrid cet été, rêve du FC Barcelone. Le président du Barça Josep Maria Bartomeu a d’ailleurs confirmé un intérêt des Blaugranas pour le champion du monde. Mais au sein de l’Atlético, on apprécie que modérément la tournure des événements et on ne lâchera rien dans ce dossier.

Selon les informations de Marca, la direction madrilène ne serait toujours pas disposée à négocier un échelonnement des paiements de la clause libératoire du joueur. En parallèle, les Colchoneros exigent de leur international français qu’il soit présent dimanche pour le départ en stage de l’effectif. Si Griezmann séchait ce rendez-vous, il se verrait sanctionner d’une amende. La situation devient très tendue entre l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et Antoine Griezmann...

