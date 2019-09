Pendant ce mercato estival, Neymar Jr a tout fait pour retourner au FC Barcelone. Finalement, le Brésilien est resté au PSG, faute d’accord entre les deux clubs. Mais le joueur et son ancienne équipe sont toujours en litige concernant une prime de 26 M€ que les Blaugrana n’auraient pas versé. Les champions de Liga réclament, eux, 75 M€ à l’attaquant pour non-respect du contrat.

Si les différentes parties ont rendez-vous à la Cour sociale de Barcelone le 27 septembre, cette audience pourrait encore être reportée. Mundo Deportivo annonce que le club catalan a demandé plus d’informations sur le contrat du joueur dans la capitale française, et notamment sur la prime à la signature reçue au moment du transfert. Des documents que se refusent les Rouge et Bleu à transmettre, ce qui pourrait reporter une nouvelle fois l’audience.

