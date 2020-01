Coup de tonnerre en Italie ! L’échange prévu entre l’Inter et l’AS Rome concernant Matteo Politano (26 ans) et Leonardo Spinazzola (26 ans) n’aura peut-être pas lieu alors que les deux clubs s’étaient mis d’accord. Selon les medias italiens, les négociations se sont bloquées cet après-midi, et celles-ci devraient se stopper. Pour les deux joueurs, l’échange portait sur un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire en fonction du nombre de matchs joués.

Et selon le Corriere dello Sport, c’est à cause de la condition physique de Spinazzola que les négociations se sont tendues. Les deux hommes s’étaient rendus dans leur future destination et devraient, sauf nouveau retournement de situation, revenir dans leur club respectif dans les prochaines heures. La Gazzetta dello Sport annonce que les deux clubs portent désormais leurs espoirs sur d’autres cibles. Selon le media italien, la Louve vise Suso, actuellement à l’AC Milan. Quant à l’Inter, elle aimerait faire venir le Nigérian Victor Moses qu’Antonio Conte a fréquenté pendant son passage à Chelsea.