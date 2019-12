Hormis Franz Beckenbauer dans les années 70, Matthias Sammer en 1996 et Fabio Cannavaro en 2006, il est bien difficile de remporter le Ballon d’Or lorsque l’on est un défenseur. Virgil van Dijk l’a appris à ses dépens, lui qui a terminé à 7 petits points de Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or France Football 2019. Cette règle est donc encore plus vraie quand Cristiano Ronaldo et Lionel Messi marchent sur l’eau et dominent le football mondial.

À l’instar du roc défensif néerlandais de Liverpool, Sergio Ramos, qui aurait sans doute mérité de le remporter à la vue de son immense carrière, n’a pas évolué à la bonne période. Interrogé par Ivan Zamorano pour TUDN, le charismatique capitaine du Real Madrid a un avis pour le moins tranché sur l’attribution du Ballon d’Or. Pour lui, il devrait y avoir un trophée pour Messi et Cristiano Ronaldo et un autre trophée pour les autres joueurs. « Ils pourraient faire un Ballon d’or seulement pour Ronaldo et Messi en fonction des résultats… Et un autre pour les autres. Au final, ce serait mieux pour le football. » Virgil van Dijk ne dira sûrement pas le contraire…