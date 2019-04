Hier soir, le Leeds United de Marcelo Bielsa a battu Preston North End en Championship (2-0), permettant aux Peacocks de remonter à la deuxième place au classement. Et cette nouvelle victoire s’accompagne d’une statistique étonnante : à chaque fois cette saison que Leeds a ouvert le score, ce qui est arrivé 19 fois en 2018/2019, le club du Yorkshire a gagné son match.

Un chiffre qui démontre la capacité des hommes de Bielsa à conserver leur avantage lorsqu’ils sont devant au tableau d’affichage. En tout, ils ont marqué 42 buts lors des 19 matches où ils ont ouvert le score, pour seulement 6 pions encaissés (dont 14 clean sheets). Personne n’a fait mieux en Europe cette saison, si l’on prend en compte l’ensemble des clubs des deux premières divisions des cinq grands championnats européens.

Leeds' record after scoring first in the Championship this season :

Won : 19

Drawn : 0

Lost : 0

Scored : 42

Conceded : 6

Clean sheets : 14

Points won : 57/57

BEST RECORD after scoring first in the top two tiers of league football in England, France, Italy, Spain & Germany in 2018/19. pic.twitter.com/R5gID7qRAh

— LUFCDATA (@LUFCDATA) 9 avril 2019