Dejan Kulusevski est la nouvelle pépite que tout le monde s’arrache en Serie A. Prêté par l’Atalanta à Parme, l’ailier de 19 ans réalise une première partie de saison canon avec 4 buts et 7 passes décisives en 17 rencontres de Serie A. Forcément avec des telles performances, il attire les plus grands clubs d’Italie et d’Europe.

C’est la Juventus qui semble tenir la corde. D’après les informations de Sky Italia, la Vieille Dame a fait une offre de 35 M€ plus des bonus pouvant s’élever à 8 M€ pour attirer l’international suédois (1 sélection). Elle a même été acceptée par l’Atalanta. Les dirigeants bianconeri ont proposé au joueur un contrat de 3M€ par an jusqu’en 2024. L’affaire semble bien partie pour être conclue.