Depuis le début de la saison, Allan Saint-Maximin est sur le devant de la scéne à l’OGC Nice. Auteur de 23 apparitions toutes compétitions confondues, l’ailier français est le plus en vue chez les Aiglons, et l’AC Milan en aurait fait sa priorité pour le mercato estival. Sport Mediaset annonçait même qu’un accord avait été trouvé entre les Rossoneri et les Aiglons pour un transfert dans quelques mois à hauteur de 20 millions d’euros. Mais tout ne serait pas encore totalement bouclé.

D’après les dernières informations de Nice-Matin, le principal concerné, le Gym et l’AC Milan ne seraient toujours pas tombés d’accord à ce sujet. Contacté par le quotidien français, l’entourage du club a cependant confirmé l’intérêt du club italien mais Allan Saint-Maximin doit encore s’entretenir avec la nouvelle direction de l’OGCN concernant son avenir. Encore sous contrat avec la formation de Ligue 1 jusqu’en juin 2020, le joueur de 21 ans pourrait donc tenter une nouvelle aventure cet été, mais rien n’est encore fait.