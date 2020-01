Alors que le mercato se termine à minuit, l’OGC Nice ne perd pas de vue Moussa Wagué (21 ans), le latéral droit du FC Barcelone. Les Aiglons espèrent le faire signer avant le gong comme l’évoque Mundo Deportivo. Le quotidien ibérique ajoute que du côté du Barça, un prêt est privilégié car le club est conscient du talent du Sénégalais et sait que ce dernier pourra lui apporter dans les années à venir.

Les Niçois ne sont cependant pas les seuls sur le dossier. Le Torino est également intéressé par le jeune latéral droit. Moussa Wagué n’a pas eu sa chance avec l’équipe première du Barça cette saison, notamment à cause de la concurrence au poste avec Sergi Roberto et Nelson Semedo. Il a dû se contenter d’un match de Liga à Leganés en novembre et deux apparitions en Ligue des Champions, contre Dortmund et l’Inter.