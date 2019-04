L’Olympique Lyonnais va vivre une fin de saison agitée. Entre la course au podium et la potentielle succession de Bruno Genesio, l’écurie rhodanienne va avoir du pain sur la planche. Ces dernières heures, le nom de Laurent Blanc est associé plus que jamais à l’OL. Une information démentie ce lundi par les pensionnaires du Groupama Stadium via un communiqué de presse. « L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement avoir contacté Laurent Blanc, ou tout autre entraîneur, contrairement à ce que L’Equipe affirme dans son édition du jour ».

Puis le club lyonnais a ajouté : « Le club tout entier se concentre sur la fin de saison avec, comme unique objectif, de mettre Bruno Genesio et ses joueurs dans les meilleures conditions pour décrocher une place sur le podium, qualificative pour la Champions League. Il est regrettable qu’un club qui a joué cette saison les 1/8èmes de finale de Champions League et les 1/2 finale de Coupe de France, et qui est en course pour une qualification pour la compétition la plus importante sur le plan sportif et sur le plan économique, se trouve confronté à la diffusion de fausses informations qui ne peuvent que le déstabiliser. L’Olympique Lyonnais, société cotée en bourse, se doit aussi de faire respecter une communication transparente et juste ».