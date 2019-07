L’Olympique Lyonnais continue son mercato XXL avec l’arrivée d’une jeune recrue, Eli Wassa. Agé de 16 ans, il arrive en provenance du Stade Lavallois et a signé un contrat de trois ans. « Le jeune attaquant français de la génération 2002 s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais pour les trois prochaines saisons. Arrivé en provenance du Stade Lavallois, il est désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2022 », peut-on lire sur le communiqué officiel.

Le joueur s’est exprimé dans la foulée : « Je suis très heureux et même ému de rendre fier ma famille et tous mes proches. L’OL est un très grand club que j’ai toujours suivi. C’est une grande satisfaction de porter les couleurs lyonnaises. Je veux être le plus décisif possible cette saison et monter avec les pros rapidement. Karim Benzema est une référence ».

Eli Wissa s'engage avec l'OL jusqu'en 2022. Le joueur de 16 ans a paraphé un contrat professionnel de trois ans. Bienvenue Eli Toutes les informations https://t.co/yrZfKv836s pic.twitter.com/zOCvUklBAA — Olympique Lyonnais (@OL) 16 juillet 2019

