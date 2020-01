Officiellement, personne n’est à vendre à l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen ne crachera pas sur plusieurs dizaines de millions si une offre se présente pour l’un de ses joueurs. Parmi les plus sollicités, on trouve Morgan Sanson. Le milieu de terrain, âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en 2022, est notamment supervisé par de nombreux clubs anglais, dont West Ham.

Et ce n’est pas tout. Selon les informations de Sky Allemagne, le joueur a été proposé par l’OM au Hertha Berlin ! Pour le club allemand, il s’agirait là d’une alternative crédible au dossier Granit Xhaka, qui s’enlise. Ambitieux sur ce mercato hivernal, le club de la capitale multiplie les pistes pour se renforcer dans un entrejeu qui manque cruellement de technique. Le profil de Sanson plairait aux décideurs et il ne faut donc pas écarter l’hypothèse d’une offre à venir. Des contacts sont prévus au retour du club de son stage hivernal en Floride.