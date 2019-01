Alors que Mario Balotelli a récemment résilié son contrat à Nice pour partir à l’OM, les dirigeants des Aiglons cherchent toujours activement un successeur à l’attaquant transalpin. Si la piste menant à Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) semble compromise, les Niçois aimeraient beaucoup faire revenir leur ancien avant-centre Valère Germain, qui a évolué dans le club azuréen lors de la saison 2015/2016 (14 buts inscrits).

Mais si l’OM est prêt à le laisser partir en prêt, puisque Germain ne rentre plus dans les plans de Rudi Garcia (une seule titularisation sur les 5 dernières rencontres de Ligue 1), c’est du côté de l’OGC Nice que le transfert bloque. Comme l’indique L’Équipe, les nouveaux actionnaires n’ont pas pris contact avec le duo de dirigeants Rivère et Fournier, ce qui empêche ces derniers de conclure l’arrivée de Germain avant leur départ définitif de Nice. Une réunion du conseil de surveillance de l’OGC Nice est prévue dans deux jours (le 30 janvier) pour que Rivère et Fournier passent officiellement la main aux nouveaux actionnaires, où le transfert de Germain pourra alors être discuté. Mais il ne restera plus que 24 heures ensuite pour officialiser son arrivée.