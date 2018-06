Au stade Loujniki de Moscou, le Mexique est en train de créer une petite sensation en menant au score à la pause face au tenant du titre allemand. Bousculée par la vitesse des armes offensives d’El Tri, intraitable en contre-attaque, l’Allemagne a dû céder face à l’ailier de feu du PSV Hirving Lozano.

Après avoir longtemps manqué de précision dans le dernier geste, Lozano n’a cette fois-ci pas tremblé au moment de crocheter Mesut Ozil dans la surface, côté gauche, avant de crucifier Manuel Neuer sur son côté fermé, d’un tir puissant. Un but à voir et à revoir en vidéo.

#CDM18 #GERMEX #ALLMEX

ET BUUUT, but du Mexique !! Sur un contre, Lozano est trouvé côté gauche : il ne frappe pas tout de suite, préférant crocheter pour allumer ensuite Neuer côté fermé, 1-0 pour le Mexique !

Regardez le but en vidéo ici https://t.co/zR5UQaGwVW

— Téléfoot (@telefoot_TF1) 17 juin 2018