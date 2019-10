Suite aux incidents racistes survenus lors de Bulgarie-Angleterre (0-6), l’UEFA avait ouvert une procédure disciplinaire. Son enquête terminée, l’instance dirigeante du football européen a décidé de sévir.

On apprend ainsi, via un communiqué officiel, que la Bulgarie écope d’un match à huis clos, plus un avec sursis, valable deux ans. De plus, lors de ses deux prochains matches de l’UEFA, la fédération bulgare devra obligatoirement déployer une banderole « Non au racisme » avec le logo de l’UEFA et régler deux amendes pour un total de 85 000€. La fédération anglaise écope elle d’une amende de 5 000€ pour avoir perturbé l’hymne bulgare avant la rencontre.