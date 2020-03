Avec la pandémie de coronavirus qui touche toute la planète, le monde du football est désormais à l’arrêt. Les championnats ont quasiment tous été stoppés, et l’UEFA a décidé de suspendre la Ligue des Champions et la Ligue Europa tout en repoussant l’Euro 2020 à l’an prochain, offrant ainsi des semaines en plus pour tenter de finir la saison en Europe. Et alors que les instances se penchaient dans un premier temps sur une fin d’exercice au 30 juin, d’autres options seraient envisagés.

Selon RMC Sport, l’instance européenne étudierait aussi la possibilité de finir les championnats et les compétitions européennes (C1 et C3) au 31 juillet mais surtout au 31 août, soit après le début prévu de la nouvelle saison. Ainsi, comme la rajoute le média français, les tours préliminaires de l’exercice 2020-2021 sur la scène européenne seraient repoussés de plusieurs semaines, tout comme le début des championnats. Deux formats seraient en train d’être analyser : tout terminer en même temps, comme une saison classique, ou finir les championnats et les coupes nationales avant de se pencher sur la Ligue des Champions et la Ligue Europa. L’UEFA semble donc fortement travailler pour tenter de terminer toutes les compétitions en cours.