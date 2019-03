« C’est une honte, ils mettent quatre personnes qui ne connaissent rien au football pour visionner les ralentis à la VAR. Il n’y a pas penalty. Comment il peut faire main alors qu’il est de dos. Allez vous faire enc***... » Sur son compte Instagram, Neymar n’avait pas manqué de critiquer l’arbitrage au sortir de l’élimination du Paris SG en 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Ses propos ne sont pas passés inaperçus et le Brésilien est aujourd’hui rattrapé par la patrouille.

« L’UEFA a annoncé ce jour qu’elle chargeait l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline d’ouvrir une enquête au sujet des commentaires du joueur du Paris SG Neymar sur ses réseaux sociaux suite au 8e de finale retour d’UEFA Champions League entre le Paris SG et Manchester United, joué le 6 mars 2019 en France », peut-on lire sur le communiqué officiel de l’UEFA. Le n° 10 du PSG risque donc une suspension. Pour rappel, Serge Aurier et Gianluigi Buffon avaient écopé de 3 matches pour des critiques et des insultes du même genre.