La situation entre Adil Rami et l’Olympique de Marseille est toujours au point mort. Le défenseur de 33 ans est sous le coup d’une procédure disciplinaire pour avoir participé à l’émission "Fort Boyard" sans l’accord de son club. Depuis, le joueur ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel et le divorce entre les deux parties devrait être entériné rapidement.

Mais l’international français (36 sélections, 1 but) reçoit un soutien de poids. Le syndicat des joueurs professionnels suit avec attention la suite de ce dossier comme l’a évoqué Philippe Piat, le coprésident de l’UNFP : « Nous n’avons pas encore reçu le procès-verbal de la commission, indique-t-il dans les colonnes de La Provence. Mais nous attendons avec impatience de savoir ce qu’elle a dit pour pouvoir engager les procédures qui nous sembleront les plus opportunes aux côtés d’Adil. »

