La France est plongée en confinement jusqu’au 15 avril minimum et aucun facteur ne peut permet aujourd’hui de savoir la date de la reprise de la Ligue 1. Néanmoins, les acteurs du football français veulent anticiper au mieux le retour de la compétition. Et une potentielle mesure est à l’étude. Comme l’évoque l’Équipe dans son édition du jour, un confinement des équipes dans leurs centres d’entraînements respectifs est réfléchi, quand un calendrier de sortie de crise se dessinera.

Cela permettrait aux clubs de se préparer plus rapidement pour être apte le plus vite possible à reprendre la compétition. Des précautions seraient également prises pour la santé des joueurs et des employés de chaque club, comme l’explique le quotidien : « si une telle mesure devait être mise en place, joueurs, staff, personnel médical, administratif, d’entretien et autres cuisiniers devraient être parfaitement identifiés et localisés. On peut même imaginer qu’ils seraient tous testés avant de se réunir afin d’éviter un potentiel foyer de contagion. » Affaire à suivre.