Dans l’air du temps depuis quelques semaines, c’est désormais officiel, Aaron Ramsey va évoluer à la Juventus Turin la saison prochaine. En fin de contrat avec les Gunners, l’international gallois vient de s’engager avec le club bianconero pour les quatre prochaines années. Forcément, l’émotion était grande pour le milieu de terrain de 28 ans à l’heure d’évoquer son futur départ d’Arsenal pour la Juventus dans une lettre publiée via son compte Twitter.

« Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, j’ai convenu d’un contrat préalable avec la Juventus. Je voulais faire une déclaration personnelle pour tous les fans d’Arsenal qui ont été extrêmement fidèles et solidaires. Vous m’avez accueilli adolescent et avez été là pour moi à travers tous les hauts et les bas que j’ai rencontrés durant mon séjour au club. C’est le cœur lourd que je quitte après 11 années incroyables le nord de Londres. Merci. Je continuerai à me donner à 100% et j’espère terminer la saison avec ténacité avant de passer à mon prochain chapitre à Turin. » Pour rappel, s’il a signé avec le club italien, le contrat ne prendra effet qu’au 1er juillet, au lendemain de la fin de son bail actuel avec Arsenal.