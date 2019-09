Ce mardi matin, Jérôme Ducros, le président de Luzenac, a fait une déclaration dans le journal L’Équipe pour demander à la LFP de financer l’arrivée du club ariégeois en Ligue 2 à terme. La raison ? Voici cinq ans, après avoir obtenu sa promotion dans l’antichambre de la Ligue 1 sur le terrain, la LFP décidait d’empêcher le club de monter. Le tribunal administratif de Toulouse, en 2017, entérinait la décision de la LFP. « Sauf que le tribunal administratif de Bordeaux, cet été, cassait cette décision. Aujourd’hui, nous devons être réintégrés en Ligue 2. Point barre », lâchait Ducros.

Néanmoins, la Ligue de football se devait de réagir et c’est ce qu’elle a fait dans un communiqué envoyé ce mardi soir. « Les seules conclusions qui peuvent honnêtement être retirées des trois arrêts rendus par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 juin 2019, c’est que l’irrégularité commise a été dépourvue d’incidence sur le sort du club, qu’il est certain que Luzenac ne pouvait pas accéder en Ligue 2 et que les instances du football ne lui doivent plus rien », peut-on ainsi lire.

« Communiqué de la LFP » Compte tenu de la campagne de communication récemment engagée par monsieur Ducros, la @LFPfr tient à rétablir la vérité quant à ce qui a été jugé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 juin dernier. https://t.co/ktG5jAv7iU pic.twitter.com/lo9dIO9fsl — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 3, 2019

