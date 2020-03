Le Real Madrid est en quarantaine, la Juventus également, alors que leurs huitièmes de finale retour de Ligue des Champions sont prévus la semaine prochaine. Les matches Inter Milan Getafe et FC Séville-AS Roma ont été reportés en Ligue Europa. Forcément, les choses se compliquent sur la scène européenne avec la propagation du coronavirus. La poursuite de ces compétitions a-t-elle encore un sens ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’UEFA aurait décidé de suspendre ses deux compétitions, à l’image des championnats italiens et espagnols. Rien d’officiel encore mais on tend de plus en plus vers cette solution. Les prochaines heures devraient être décisives.