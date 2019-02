Revenu il y a quelques jours sur la pointe des pieds à Getafe, un club qui l’avait laissé libre l’été dernier, Mathieu Flamini n’a pas tardé à retrouver une place de titulaire chez l’actuel cinquième du classement de la Liga.

Et à écouter l’ancien Marseillais, aujourd’hui âgé de 34 ans, c’est le discours et la manière de coacher "à l’anglaise" qui l’ont séduit. « Pour moi c’est un plaisir d’être de retour dans cette équipe. J’aime beaucoup la manière dont le coach nous demande de jouer », a-t-il expliqué en marge de sa présentation officielle avec deux autres recrues hivernales. « Je viens d’un championnat anglais ou l’intensité et le pressing sont deux choses importantes. Le football moderne, c’est important de pouvoir combiner les deux. On ne peut plus se permettre de compter uniquement sur la technique. C’est important de rajouter la partie physique et l’intensité, mais surtout l’agressivité. C’est un plaisir d’évoluer dans cette équipe de Getafe qui est sans doute l’équipe la plus anglaise d’Espagne. »