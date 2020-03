La plupart des championnats européens ont été stoppés suite à l’épidémie de coronavirus, mais aucune décision n’a pour le moment était prise concernant la Premier League, en Angleterre. Alors que les matches de Ligue 1 et Ligue 2 doivent, pour le moment, se jouer à huis clos, le championnat d’Angleterre doit lui se poursuivre normalement. Et ce jeudi soir, la Premier League a publié un communiqué pour encore une fois expliquer que rien ne changeait.

« Suite à la dernière mise à jour du gouvernement publiée cet après-midi, tous les matchs de la Premier League se dérouleront comme prévu ce week-end. Si le Premier ministre a indiqué que tous les événements sportifs devraient se dérouler normalement pour l’instant, il a également indiqué que le gouvernement envisage d’interdire les grands événements publics, comme les rencontres sportives. Nous continuons donc à travailler en étroite collaboration avec nos clubs, le gouvernement, la FA, l’EFL et les autres parties prenantes concernées afin de garantir que des plans d’urgence appropriés soient mis en place au fur et à mesure que les circonstances changent », peut-on notamment lire dans le communiqué.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend

Full statement : https://t.co/CPCEJdaK7c pic.twitter.com/GyZ3tAUwgT

— Premier League (@premierleague) March 12, 2020