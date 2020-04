De retour à l’OM en 2009 sur le banc de touche, Didier Deschamps a côtoyé dans la cité phocéenne Pape Diouf, alors président. Comme la quasi-intégralité des acteurs du football français et aussi les supporters du club olympien, l’émotion est grande chez le champion du monde 1998 et 2018. Dans un communiqué , Deschamps a salué « un homme de convictions, un homme d’esprit, passionné par le football et ses acteurs. »

Avant d’aller plus loin et d’évoquer sa brève collaboration avec l’ancien président de l’OM. « Sa disparition subite et brutale m’attriste profondément. Même si notre collaboration fut brève, je n’oublie pas, évidemment, que c’est lui qui m’a permis de devenir l’entraîneur de Marseille en 2009 [...] j’ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès des Marseillais dont il avait su gagner le coeur. Cette popularité était à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était très attaché et qu’il incarnait si bien. »