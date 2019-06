Hier, le monde du football apprenait que Neymar était visé par une plainte pour viol, qu’il aurait commis sur une Brésilienne dans un hôtel parisien, dans la nuit du 15 au 16 mai. Mais la star du PSG a tenu à répondre à ces accusations, via une vidéo de sept minutes publiée sur Instagram. Dans celle-ci, Neymar explique sa version des faits, selon laquelle il aurait eu une relation sexuelle consentante avec la jeune femme en question, au Brésil, et que celle-ci aurait ensuite décidé de le faire chanter afin de lui extorquer de l’argent.

« Bon allons-y. Je suis accusé de viol. Ce sont des paroles très lourdes, très fortes. Pour moi, ce fut une surprise totale. Je suis très triste d’écouter ces accusations et ceux qui me connaissent, qui connaissent mon caractère savent que je ne ferais jamais une chose pareille. Mais je suis là pour me défendre. Tout ce qui se dit sur moi, sur mon nom, représente beaucoup de choses et fait beaucoup de bruit et c’est donc important de faire cette déclaration. Ce qui s’est passé était totalement l’inverse de ce qui est dit. Je suis très en colère, » a confié la star brésilienne. Neymar indique être alors tombé dans un « piège », puis il montre dans sa vidéo l’intégralité de sa conversation WhatsApp avec la femme en question. Les messages, accrocheurs, montrent que la jeune femme est bien allée rejoindre Neymar à Paris le 15 mai, que le Brésilien l’aurait rejoint dans sa chambre d’hôtel et qu’ils auraient à nouveau eu des relations. La conversation a repris le lendemain de manière assez banale, mais Neymar n’a pas laissé voir les messages échangés après le 16 mai, alors que 15 jours plus tard (le 31 mai), la jeune femme déposait une plainte pour viol à São Paulo.