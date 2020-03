Le coronavirus heurte de plein fouet le monde du football. Le PSG avait pris, ce samedi, des premières mesures pour limiter les risques, alors que la Serie A elle a décidé de décaler plusieurs rencontres, notamment celles qui devaient se jouer dans des régions affectées comme la Lombardie.

Et voilà qu’on apprend qu’il n’y aura plus de football en Suisse lors des prochaines semaines. « Ce lundi, la Swiss Football League (SFL) et ses 20 clubs ont discuté intensivement de différentes solutions et ont décidé de suspendre les championnats jusqu’au 23 mars et le début de la pause des équipes nationales. Ainsi, après la 24e journée, les 25e, 26e et 27e rondes sont également renvoyées à des dates ultérieures encore à définir », a ainsi annoncé la Swiss Football League dans un communiqué officiel.